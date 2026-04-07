Орбан связал переизбрание Трампа с началом «золотого века»

Орбан: Приход Трампа к власти привел к золотому веку в отношениях США и Венгрии

Приход президента США Дональда Трампа к власти привел к сближению Вашингтона и Будапешта. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

По словам Орбана, после переизбрания Трампа на должность президента в отношениях Венгрии и США начался «золотой век». Это заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который прибыл в Будапешт с двухдневным визитом за несколько дней до выборов, в которых примет участие действующий венгерский лидер.

7 апреля Вэнс заявил, что Орбан — один из немногих лидеров Европейского союза, способных играть роль миротворца. Ранее сообщалось, что Украина станет одной из тем переговоров венгерского премьера и американского вице-президента.