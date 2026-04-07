06:01, 7 апреля 2026

Организатор секс-вечеринок рассказала о диком поведении гостей

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании Эм Картер рассказала о секс-клубе, который основала вместе с другом. Ее историю публикует The Sшn.

Эм познакомилась с будущим бизнес-партнером Ричардом в приложении для сексуально раскрепощенных людей. Вместе они стали посещать различные вечеринки, а потом решили организовать подобное мероприятие сами. Арендовали помещение, купили алкоголь и презервативы и позвали друзей. Всем так понравилась вечеринка, что Эм и Ричарда попросили снова устроить нечто похожее. Так в Лондоне и появился их клуб.

По словам организаторов, на их вечеринках люди могут вести себя дико. Эм вспомнила, как на одном мероприятии гости устроили оргию из 15 человек. Сама женщина заявила, что любит, когда групповой секс неожиданно начинается в общем зале. «Все могут непринужденно болтать, и вдруг ты замечаешь, как чья-то нога небрежно закидывается кому-то на колени, и вскоре это превращается в сексуальное спонтанное переплетение конечностей», — рассказала она.

Женщина призналась, что раньше сама участвовала во всех оргиях, но потом поняла, что это не подходит ее статусу. «Как организатор, ты несешь ответственность за всех присутствующих в зале. В момент, когда что-то пойдет не так, я не могу находиться в центре тройничка», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что журналистка посетила секс-маскарад с партнером в самом эксклюзивном секс-клубе. По ее словам, подобные пространства помогают принять себя как искателя удовольствий и обрести уверенность.

