Осужденный в США россиянин попросил не выдавать его Украине

Россиянин Илья Ангелов, осужденный в США на два года за хакерство, обратился к МИД России с просьбой его обменять и вернуть на родину. Об этом стало известно RT.

Отмечается, что в противном случае Соединенные Штаты могут выдать его Киеву, который добивается его экстрадиции. Как уточняет телеканал, Ангелов внесен в базу «Миротворца» как лицо, «причастное к деятельности против Украины», там ему грозит до 15 лет лишения свободы. Супруга россиянина обратилась в посольство России с просьбой обменять ее мужа, чтобы этого не произошло.

Ранее россиянина Дмитрия Украинского, осужденного в США за хакерство и финансовые преступления, депортировали в Россию. В 2019 году в Таиланде мужчину признали виновным в финансовых преступлениях. Утверждалось, что он похитил деньги американцев со счетов и легализовал их в Таиланде.