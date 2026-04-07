Освобожденного от наказания генерала Росгвардии вновь взяли под стражу

Суд увеличил на 1,5 года срок наказания для экс-замдиректора Росгвардии Милейко

Второй Западный окружной военный суд изменил приговор бывшему заместителю главы Росгвардии Сергею Милейко, которого ранее осудили на семь лет за мошенничество с госконтрактами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Срок лишения свободы для него увеличили с 7 лет до 8,5 года, а штраф в размере 880 тысяч рублей оставили без изменений. Генерал не сможет три года работать в органах государственной власти, а также лишится звания и государственной награды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его взяли под стражу в зале суда.

В январе Московский гарнизонный военный суд приговорил Милейко к семи годам колонии общего режима за аферы при выполнении госконтрактов. С него и его сообщника — гендиректора фирмы «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова — взыскали 251,8 миллиона рублей.

Генерала освободили от наказания за счет отбытия срока.

