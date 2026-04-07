14:19, 7 апреля 2026

Отказ платить криминальным авторитетам стоил жизни директору российского рынка

В Ульяновске задержали киллера, расправившегося с директором рынка в 2000 году
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Ульяновске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в расправе над директором Центрального городского рынка. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в марте 2000 года киллер открыл из пистолета огонь по предпринимателю. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью. Расправа была совершена из-за отказа директора рынка платить мзду криминальным авторитетам. Преступление расследовали на протяжении 26 лет. В результате удалось задержать не только 54-летнего подозреваемого. но и установить заказчика преступления, который уже отбывает срок в местах лишения свободы.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, директор рынка пытался противодействовать распространению криминального влияния одной из групп. Лидер банды заплатил двум киллерам, в том числе осужденному, по две с половиной тысячи долларов и простил имевшиеся долги.

Ранее в Москве был задержан мужчина, расправившийся с театральным актером Олегом Косовненко 30 лет назад.

