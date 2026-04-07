Отсутствие голов в матче лишило игрока выигрыша в 1,2 миллиона рублей

Клиент БК поставил на шесть футбольных матчей 100 тысяч рублей и проиграл

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал экспресс-ставку на шесть футбольных событий, но проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 100 тысяч рублей. Общий коэффициент составил 11,95, что могло принести 1,2 миллиона выигрыша. У игрока сыграли пять ставок, однако последняя лишила его денег. Он поставил, на то, что «Удинезе» забьет «Комо» в матче чемпионата Италии, однако этого не случилось.

Встреча завершилась со счетом 0:0. После 31 матча «Комо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Удинезе находится на 11-м месте с 40 очками.

Ранее россиянин выиграл 783 тысячи рублей, сделав экспресс-ставку на четыре футбольных матча. Он поставил на тотал больше одного гола во встречах Первой лиги.