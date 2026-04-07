Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
12:42, 7 апреля 2026Спорт

Отсутствие голов в матче лишило игрока выигрыша в 1,2 миллиона рублей

Клиент БК поставил на шесть футбольных матчей 100 тысяч рублей и проиграл
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал экспресс-ставку на шесть футбольных событий, но проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин поставил 100 тысяч рублей. Общий коэффициент составил 11,95, что могло принести 1,2 миллиона выигрыша. У игрока сыграли пять ставок, однако последняя лишила его денег. Он поставил, на то, что «Удинезе» забьет «Комо» в матче чемпионата Италии, однако этого не случилось.

Встреча завершилась со счетом 0:0. После 31 матча «Комо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Удинезе находится на 11-м месте с 40 очками.

Ранее россиянин выиграл 783 тысячи рублей, сделав экспресс-ставку на четыре футбольных матча. Он поставил на тотал больше одного гола во встречах Первой лиги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok