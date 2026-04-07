Отсутствие принца Гарри и Меган Маркл в списках гостей на бале Met Gala объяснили

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:35, 7 апреля 2026

TNI: Принц Гарри и Меган Маркл не стали гостями на Met Gala из-за Анны Винтур
Мария Винар

Фото: Dominic Lipinski / Reuters

Инсайдеры объяснили отсутствие британского принца Гарри и его жены, американской актрисы Меган Маркл в списках гостей на предстоящем бале Met Gala. Об этом пишет издание The News International (TNI).

Собеседники портала рассказали, что журналистка Анна Винтур, которая является организатором мероприятия, разочарована поведением звезды «Форс мажоров» после ухода вместе с мужем из королевской семьи. Кроме того, она считает, что супруги думают только о себе и делают все только ради себя.

Также источники утверждают, что Винтур является близким другом короля Карла III. Именно по этой причине журналистка никогда не предлагала Маркл сняться для американской версии журнала Vogue и не приглашала на бал.

В ноябре прошлого года Меган Маркл заподозрили в воровстве люксового наряда после фотосессии для журнала Variety.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok