Отсутствие принца Гарри и Меган Маркл в списках гостей на бале Met Gala объяснили

TNI: Принц Гарри и Меган Маркл не стали гостями на Met Gala из-за Анны Винтур

Инсайдеры объяснили отсутствие британского принца Гарри и его жены, американской актрисы Меган Маркл в списках гостей на предстоящем бале Met Gala. Об этом пишет издание The News International (TNI).

Собеседники портала рассказали, что журналистка Анна Винтур, которая является организатором мероприятия, разочарована поведением звезды «Форс мажоров» после ухода вместе с мужем из королевской семьи. Кроме того, она считает, что супруги думают только о себе и делают все только ради себя.

Также источники утверждают, что Винтур является близким другом короля Карла III. Именно по этой причине журналистка никогда не предлагала Маркл сняться для американской версии журнала Vogue и не приглашала на бал.

