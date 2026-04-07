Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

The Sun: Кабина пилотов British Airways задымилась на рейсе в Великобритании

Пассажиры авиакомпании British Airways запаниковали во время рейса в Великобритании из-за загадочного пара, появившегося в кабине пилотов. Об этом сообщило издание The Sun.

4 апреля во время перелета из Лондона в Абердин кабина Airbus A319 заполнилась парами. Пилоты были вынуждены экстренно развернуть воздушное судно в небе. «Им пришлось надеть кислородные маски, потому что они не понимали, что это за запах», — сообщил очевидец событий.

Экипаж лайнера принял решение вернуться в лондонский аэропорт Хитроу. Сотрудники экстренных служб и пожарные встретили судно на взлетно-посадочной полосе. Посадка прошла успешно, позже самолет продолжил полет в Шотландию.

Авиаперевозчик не раскрыл причину появления паров. Инцидент назвали «технической проблемой».

Ранее пассажир с электронной сигаретой стал виновником пожара и сорвал рейс. Через несколько минут после взлета из аэропорта Гатвик в Лондоне бортпроводники заметили дым, выходивший из верхних отсеков с ручной кладью, и доложили об этом пилотам.