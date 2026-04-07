Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:02, 7 апреля 2026Путешествия

Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

The Sun: Кабина пилотов British Airways задымилась на рейсе в Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Пассажиры авиакомпании British Airways запаниковали во время рейса в Великобритании из-за загадочного пара, появившегося в кабине пилотов. Об этом сообщило издание The Sun.

4 апреля во время перелета из Лондона в Абердин кабина Airbus A319 заполнилась парами. Пилоты были вынуждены экстренно развернуть воздушное судно в небе. «Им пришлось надеть кислородные маски, потому что они не понимали, что это за запах», — сообщил очевидец событий.

Экипаж лайнера принял решение вернуться в лондонский аэропорт Хитроу. Сотрудники экстренных служб и пожарные встретили судно на взлетно-посадочной полосе. Посадка прошла успешно, позже самолет продолжил полет в Шотландию.

Авиаперевозчик не раскрыл причину появления паров. Инцидент назвали «технической проблемой».

Ранее пассажир с электронной сигаретой стал виновником пожара и сорвал рейс. Через несколько минут после взлета из аэропорта Гатвик в Лондоне бортпроводники заметили дым, выходивший из верхних отсеков с ручной кладью, и доложили об этом пилотам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok