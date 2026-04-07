Силовые структуры
16:29, 7 апреля 2026

Удушивший любовницу 70-летний российский пенсионер раскрыл свой мотив

На Урале 70-летний пенсионер задушил любовницу из-за взятых у нее денег
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Удушивший свою любовницу на Урале 70-летний пенсионер раскрыл свой мотив. Об этом сообщает Telegram-канал Е1.RU.

По данным издания, все произошло 13 лет назад. Фигурант, который на тот момент был женат, познакомился с женщиной-таксистом. Между ними завязались отношения. Спустя некоторое время после знакомства принадлежащий ей автомобиль был сожжен, и женщина захотела купить новый. Она собрала крупную сумму денег, которую фигурант решил забрать себе под предлогом помощи в покупке.

Женщина отдала ему деньги, но обещанной машины она не получила, а возвращать ей деньги фигурант отказался. Тогда она пригрозила мужчине обратиться в полицию. После этого пенсионер расправился с потерпевшей. Затем он обмотал ее собачьей цепью, отвез к Северному пруду в Первоуральске и сбросил в воду. Пострадавшую нашли рыбаки через несколько дней. Ее смогли опознать только по одежде.

Ранее сообщалось, что Краснодарский краевой суд приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Горлякова, который в 2025 году изнасиловал племянницу и расправился с ней.

