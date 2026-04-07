Пентагон внезапно отменил пресс-конференцию по Ирану

Hill: Пресс-конференцию Пентагона в день истечения дедлайна по Ирану отменили

Пентагон отменил пресс-конференцию, которая была запланирована на вторник, 7 апреля, в день истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа по Ирану. Об этом сообщает The Hill.

Пресс-конференция главы ведомства Пита Хегсета и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Дэна Кейна, посвященная ходу военной операции против Ирана, должна была состояться в 08:00 по местному времени (15:00 по московскому). Причина ее отмены не раскрывается.

Ранее Трамп поставил дедлайн Ирану для открытия Ормузского пролива, который истекает 7 апреля в 20:00 по восточному времени (8 апреля, 4:00 мск). Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам, если он откажется выполнить требование Вашингтона.