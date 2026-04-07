Переживший инсульт Белоголовцев рассказал о своем состоянии

Переживший инсульт актер Сергей Белоголовцев назвал свое самочувствие прекрасным

Актер Сергей Белоголовцев, который перенес инсульт в 2024 году, рассказал, что полностью восстановился. Его слова передает РИА Новости.

«Я чувствую себя прекрасно. С каждым днем, с каждой минутой все лучше и лучше», — заявил артист.

По его словам, убедиться в его полном восстановлении можно будет на концерте 20 мая. На нем Белоголовцев планирует «петь, танцевать и читать стихи собственного сочинения».

Белоголовцев наиболее известен по сериалу «33 квадратных метра» и комедийным телешоу «О.С.П.-студия» и «Назло рекордам!».

В сентябре 2025-го стало известно, что Белоголовцев после инсульта расстался с женой Натальей и ушел к своей помощнице Елене. Она ухаживала за ним, когда у комика были проблемы со здоровьем.