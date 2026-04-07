Предсказана реакция США на план Ирана по завершению войны

Политолог Дудаков усомнился в принятии США плана Ирана по завершению войны

США вряд ли примут план Ирана по завершению войны, считает политолог-американист Малек Дудаков. Реакцию Америки он предсказал в беседе с «Лентой.ру».

Иранская сторона передала свой 10-пунктный план по прекращению войны, предусматривающий предоставление гарантий безопасности, ненападения, возможность контролировать Ормузский пролив, сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке и так далее, обозначил политолог.

Учитывая ход боевых действий, он выглядит весьма реалистичным, отметил эксперт, так как американский блицкриг провалился, энергетический кризис в США и в целом в западных странах усугубляется, а позиции американского президента Дональда Трампа крайне шаткие.

Сейчас единственный козырь, который остался у Трампа, это проведение сухопутной операции, которая, очевидно, приведет к большим потерям американских военных, и это может уже окончательно подорвать его позиции внутри Америки Малек Дудаков политолог

Принятие плана Ирана будет де-факто означать для США признание своего поражения, поэтому американцы вряд ли пойдут на это в ближайшее время, считает Дудаков.

«Я думаю, что они постараются кинуть на стол свой последний козырь. А это, во-первых, нанесение большого количества ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, хоть уже даже демократы в США называют это военным преступлением потенциальным. А во-вторых, это все-таки высадка десанта. Будут позориться, что называется, до конца», — поделился собеседник «Ленты.ру».

После этого, уже ближе к концу апреля, американцам все-таки придется в том или ином виде принимать условия Ирана — хотя бы в ограниченном объеме, полагает политолог. Дело в том, что в этот момент ситуация для них станет уже совсем критической, объяснил эксперт. Кроме того, у Трампа нет возможности вести боевые действия без одобрения Конгресса больше двух месяцев, то есть в конце апреля у него уже будет наступать самый важный внутриполитический дедлайн, заключил он.

Ранее стало известно, что Иран предложил США план завершения войны, передав его через пакистанских посредников. Утверждается, что Тегеран потребовал гарантий ненападения, полного снятия санкций и прекращения ударов, в том числе по союзным Ирану группировкам наподобие «Хезболлы». Иран также потребовал от Штатов компенсации за разрушенную инфраструктуру. В обмен на это Тегеран готов открыть Ормузский пролив для судоходства, но с вводом платы в размере двух миллионов долларов за каждое проходящее судно.

