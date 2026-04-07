Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:55, 7 апреля 2026Мир

Похищенную в Ираке американскую журналистку освободили

В Ираке освободили американскую журналистку Киттлсон в рамках обмена пленными
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohammed Aty / Reuters

Журналистка, работавшая внештатным корреспондентом для нескольких американских изданий на Ближнем Востоке, была похищена на прошлой неделе в Багдаде — 7 апреля ее освободили. Как полагают, ее удерживали в оплоте группировки «Катаиб Хезболла» в Джурф-эль-Сахре, примерно в 40 милях к югу от иракской столицы, пишет The Washington Post (WP).

Представитель службы безопасности «Катаиб Хезболла» Абу Муджахид аль-Ассаф заявил, что решение об освобождении принято «в знак признательности за национальную позицию уходящего премьер-министра» Ирака. Условием освобождения стал немедленный выезд журналистки из страны. При этом он подчеркнул, что «эта инициатива не повторится в ближайшие дни», добавив: «Мы находимся в состоянии войны, подобной той, которую развязал американский враг против ислама».

Освобождение Киттлсон подтвердили два иракских чиновника на условиях анонимности. Высокопоставленный представитель группировки сообщил The Washington Post, что журналистку отпустили в рамках обмена пленными, но отказался раскрывать детали. В свою очередь, представитель иракских сил безопасности заявил, что Ирак освободит нескольких членов «Катаиб Хезболла», обвиняемых в нападениях на американские интересы в Ираке и регионе Персидского залива.

ФБР и Госдепартамент США, координировавшие усилия по освобождению Киттлсон, не ответили на запросы о комментариях. Белый дом также отказался от комментариев.

Ранее Иран объявил об уничтожении базы США в Бахрейне и их консульства в Ираке. Иран также нанес ракетный удар по военной базе США Али ас-Салем в Кувейте и по американским кораблям в северной части Индийского океана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok