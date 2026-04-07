Поклонская высказалась о Путине

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:49, 7 апреля 2026Россия

Наталья Поклонская назвала Путина архитектором нового мира
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась о президенте России Владимире Путине. В интервью журналистке Ксении Собчак она назвала главу государства архитектором нового мира.

«Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин — архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает — очень ответственные, очень мало кто бы их принял», — заявила она.

По словам Поклонской, речь идет о «разрушении тех старых устоев», в том числе однополярного мира. Также это формирование РФ как «мощной и могущественной державы».

Ранее Наталья Поклонская объяснила свой уход от христианской веры к язычеству. Она подчеркнула, что смена религии была продиктована жизненным опытом и убеждениями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok