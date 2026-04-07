Поклонская высказалась о Путине

Наталья Поклонская назвала Путина архитектором нового мира

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась о президенте России Владимире Путине. В интервью журналистке Ксении Собчак она назвала главу государства архитектором нового мира.

«Я за то, что говорит Владимир Владимирович. Путин — архитектор нового мира и новой России. Потому что все, что происходит, те решения, которые он принимает — очень ответственные, очень мало кто бы их принял», — заявила она.

По словам Поклонской, речь идет о «разрушении тех старых устоев», в том числе однополярного мира. Также это формирование РФ как «мощной и могущественной державы».

Ранее Наталья Поклонская объяснила свой уход от христианской веры к язычеству. Она подчеркнула, что смена религии была продиктована жизненным опытом и убеждениями.