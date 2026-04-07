Покупатель российских энергоносителей согласится на американскую нефть

Bloomberg: Венгрия согласится купить у США полмиллиона тонн нефти

Вашингтон и Будапешт договорятся о поставках американской нефти в Венгрию. Об этом сообщило Bloomberg.

По его данным, соответствующее соглашение будет подписано в ходе визита вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в Будапешт. Документ предполагает, что венгерская энергетическая компания Mol Nyrt согласится закупить 500 000 тонн нефти примерно за 500 миллионов долларов.

В связи с эти агентство напомнило, что в ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился на импорт в Венгрию 400 миллионов кубометров сжиженного природного газа в течение пяти лет. Также речь шла о контракте с компанией Westinghouse Electric на сумму 114 миллионов долларов на закупку ядерного топлива для венгерской атомной электростанции. Взамен глава Белого дома Дональд Трамп предоставил Венгрии льготу по закупкам российской нефти.

В январе 2026 года экспорт российской нефти на рынок Европейского союза упал больше чем в два раза. Поставки оценили в 222,8 миллиона евро, что стало исторически минимальным значением для этого месяца. В годовом выражении стоимость поставок сократилась в 2,3 раза.