13:38, 7 апреля 2026Мир

Путин рассказал Орбану о своем увлечении спортом

Путин в разговоре с Орбаном рассказал, что катается на лыжах
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года поделился тем, что катается на лыжах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму переговоров.

«Я занимаюсь спортом, а также катаюсь на лыжах. Я знаю, что вы играете в футбол», — рассказал российский лидер.

«Я стараюсь», — ответил Орбан. Разговор сопровождался смехом обоих политиков.

3 марта Владимир Путин провел еще один телефонный разговор с Виктором Орбаном. Они обсудили конфликт вокруг Ирана и его возможные последствия для состояния мирового энергетического рынка.

