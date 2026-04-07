Пятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в семье при ударе ВСУ под Владимиром

Под Владимиром пятилетняя девочка единственная в семье выжила при ударе ВСУ

Пятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в семье при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданской инфраструктуре под Владимиром. Об ударе сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Жертвами налета стали все остальные члены семьи, находившиеся дома при атаке — двое взрослых и еще один семилетний ребенок. Сама девочка получила ранения.

О том что все жертвы — члены одной семьи, сообщает Shot.

