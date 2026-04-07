07:47, 7 апреля 2026Россия

Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

Средства ПВО России в ночь с 6 на 7 апреля уничтожили 45 украинских дронов
Марк Леонов
Марк Леонов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 6 на 7 апреля уничтожили над территорией страны 45 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали атаки раскрыли в российском Министерстве обороны.

По информации оборонного ведомства, ВСУ совершили массированный налет на восемь регионов России: Ленинградскую, Воронежскую, Белгородскую, Владимирскую, Брянскую, Волгоградскую и Пензенскую области, а также Краснодарский край. Наибольшее число дронов — 19 единиц — было уничтожено над Ленинградской областью. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Массированная атака ВСУ была совершена после предложения Владимира Зеленского об энергетическом перемирии.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — заявил он.

