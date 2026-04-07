Сорвавший гособоронзаказ глава российского завода заплатит штраф в два миллиарда рублей

Для бизнесмена Гайсина за срыв гособоронзаказа заводом «Исеть» запросили 14 лет

Прокурор запросил 14 лет для бизнесмена Малика Гайсина за срыв сроков по гособоронзаказу завода «Исеть», главой которого он является. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Представитель гособвинения запросил для него 14 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штраф в размере два миллиарда рублей. Отмечается, что адвокаты Гайсина просили суд оправдать своего доверителя в связи с отсутствием состава преступления. Оглашение приговора бизнесмену состоится 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Гайсину меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 мая.