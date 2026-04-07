Сорвавший гособоронзаказ глава российского завода заплатит штраф в два миллиарда рублей

Прокурор запросил 14 лет для бизнесмена Малика Гайсина за срыв сроков по гособоронзаказу завода «Исеть», главой которого он является. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Представитель гособвинения запросил для него 14 лет лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года и штраф в размере два миллиарда рублей. Отмечается, что адвокаты Гайсина просили суд оправдать своего доверителя в связи с отсутствием состава преступления. Оглашение приговора бизнесмену состоится 16 апреля.
Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал Гайсину меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 мая.