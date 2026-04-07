12:06, 7 апреля 2026Мир

Раскрыта судьба попавшей в азиатский мошеннический кол-центр россиянки

Россиянку, освобожденную из кол-центра в Мьянме, передали дипломатам посольства
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Россиянку, освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме, передали дипломатам посольства. Судьбу соотечественницы раскрыли в посольстве России в Таиланде, сообщает РИА Новости.

«Россиянка Ольга П., освобожденная из кол-центра на сопредельной с Таиландом территории Мьянмы, передана нашим дипломатам на пограничном КПП на границе Таиланда и Мьянмы», — заявили в дипмиссии.

Отмечается, что оттуда она отправится в сопровождении дипломатов в Бангкок, а затем вылетит в Россию.

Ранее пропавшая в Турции 21-летняя студентка из подмосковного Одинцово нашлась в Сербии.

