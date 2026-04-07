Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

Чифтчи: Личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле установлены

Личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле установлены. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи на своей странице в социальной сети X.

«Установлено, что один из них, прибывший в Стамбул на арендованном автомобиле из Измита, имеет связи с организацией, злоупотребляющей религией; у одного из двух террористов, которые являются братьями, имеется судимость за наркотики», — написал он.

Глава МВД отметил, что трое злоумышленников обезврежены. Он дополнил, что во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль наложил тяжелое экономическое бремя на все человечество. Он отметил, что любое развитие событий, которое приведет к продолжению конфликта с открытием новых фронтов, будет в интересах стратегии Израиля и нанесет ущерб всему Ближнему Востоку.