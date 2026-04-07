18:48, 7 апреля 2026

Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

СК: Замглавы администрации Резниченко погиб, спасая детей после атаки ВСУ школы
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Атаку школы в Запорожской области квалифицировали по статье «Теракт». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело после обстрела украинскими вооруженными формированиями здания школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района.
 
По данным следствия, 7 апреля учебное заведение было обстреляно из артиллерийских орудий и атаковано несколькими беспилотниками, в результате чего был ранен первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко, помогавший детям эвакуироваться. Полученные им ранения оказались летальными. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили еще семь человек, среди них четверо учащихся 6 и 9 классов. Им оказывается медицинская помощь. Повреждены два учебных корпуса и автомобиль скорой помощи.
 
На месте ЧП работают следователи, которые установят причастных к атаке из числа украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что БПЛА с поражающими элементами атаковал школу в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).

