Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

СК: Замглавы администрации Резниченко погиб, спасая детей после атаки ВСУ школы

Атаку школы в Запорожской области квалифицировали по статье «Теракт». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело после обстрела украинскими вооруженными формированиями здания школы в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского района.



По данным следствия, 7 апреля учебное заведение было обстреляно из артиллерийских орудий и атаковано несколькими беспилотниками, в результате чего был ранен первый заместитель главы администрации Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Резниченко, помогавший детям эвакуироваться. Полученные им ранения оказались летальными. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили еще семь человек, среди них четверо учащихся 6 и 9 классов. Им оказывается медицинская помощь. Повреждены два учебных корпуса и автомобиль скорой помощи.



На месте ЧП работают следователи, которые установят причастных к атаке из числа украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что БПЛА с поражающими элементами атаковал школу в Горловке Донецкой народной республики (ДНР).