Россия вошла в топ-10 по поставкам необычного продукта

РИА Новости: Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров шоколада

Россия вошла в топ-10 по поставкам шоколада. Об этом со ссылкой на статистические данные Федерального центра «Агроэкспорт» сообщает РИА Новости.

Россия поставила в 2025 году этого продукта на 985 миллионов долларов, замкнув рейтинг. Крупнейшими экспортерами шоколада оказались Германия (8,6 миллиарда долларов), Бельгия (6,7 миллиарда) и Польша (4 миллиарда).

В топ-10 также попали Италия, Нидерланды, Франция, США, Швейцария и Великобритания.

Ранее стало известно, что Россия в 2025 году продала за рубеж рекордное количество чечевицы. Объем экспорта составил 300 тысяч тонн, стоимость — 183 миллиона долларов. В начале текущего года «отгрузки сохранили положительную динамику».