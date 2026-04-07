Россиян предупредили о риске отдать часть денег за подаренную квартиру

Адвокат Шиманский: Иногда за подаренную квартиру надо отдать до 30 % государству

Иногда за полученную в подарок квартиру россиянам нужно заплатить до 30 процентов ее кадастровой стоимости государству. О риске отдать часть денег за бесплатное жилье предупредил россиян адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский, его слова передает «Прайм».

Юрист уточнил, что если такой подарок сделал близкий родственник, то налог платить не нужно. «Во всех иных случаях, если человеку подарили квартиру, налоговая инспекция воспримет это как получение дохода», — подчеркнул Шиманский.

К близким родственникам относятся супруги, родители, дети, бабушки и дедушки, внуки, братья и сестры (в том числе сводные). Однако, чтобы не платить налог, придется подтвердить родство документами. Если квартиру подарили дяди, тети, племянники, гражданский супруг или работодатель, новому владельцу придется уплатить налог, добавил адвокат.

Сумму рассчитают, исходя из кадастровой стоимости объекта. Для резидентов страны ставка по налогу будет прогрессивной: 13 процентов при доходе до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов — если доход выше этой суммы. Для нерезидентов ставка будет достигать 30 процентов. Если налог не оплатить, владельцу жилья грозят пени и штраф в 20 процентов от суммы долга. В случае, когда квартиру подарили несовершеннолетнему, налог с нее должны заплатить родители или законные представители, рассказал Шиманский.

Ранее россиянам рассказали о возможности не платить налог с продажи жилья. Такую привилегию имеют те, кто унаследовал жилье более трех лет назад или приобрел его собственными силами более пяти лет назад.