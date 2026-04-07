Россиян предупредили о штрафе за шум двигателя мотоцикла по ночам

Юрист Бачурина: За шум двигателя мотоцикла по ночам можно получить штраф

За шум двигателя мотоцикла в городе по ночам, который превышает установленные нормы, можно получить штраф. Об этом россиян предупредила юрист Валентина Бачурина в разговоре с РИА Новости.

По словам специалиста, в соответствии со статьей 8.23 Кодекса об административных правонарушениях РФ, за шум двигателя мотоциклиста могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на 500 рублей. Кроме того, продолжила она, превышение уровня шума с 23 до 7 часов в будние дни и с 22 до 10 часов в выходные и праздничные дни является нарушением общественного порядка, и в таком случае сумма наказания для владельца мотоцикла будет больше. «Штраф для мотоциклистов будет составлять от двух тысяч до трех тысяч рублей», — добавила Бачурина.

Ранее ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров рассказал, что прослушивание громкой музыки в вечернее и ночное время в машине чревато штрафом для автомобилистов.