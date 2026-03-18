Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
04:09, 18 марта 2026

Россиянам перечислили поводы для штрафа в собственном авто

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Российским автомобилистам грозит штраф за прослушивание громкой музыки в вечернее и ночное время. Об этом предупредил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, шумная автомагнитола может быть квалифицирована как нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан. Если музыка звучит в период с 23:00 до 07:00, водителю грозит предупреждение либо административный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Юрист уточнил, что конкретные временные интервалы, в которые нельзя шуметь, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и могут различаться в зависимости от региона.

При этом Зокиров отметил, что размер штрафа по региональному законодательству не может превышать пять тысяч рублей.

17 марта Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство, меняющие порядок привлечения автомобилистов к ответственности за отсутствие страхового полиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok