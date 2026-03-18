Россиянам перечислили поводы для штрафа в собственном авто

Юрист Зокиров: Автомобилистам грозят штрафы за громкую музыку в их машине

Российским автомобилистам грозит штраф за прослушивание громкой музыки в вечернее и ночное время. Об этом предупредил ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, шумная автомагнитола может быть квалифицирована как нарушение законодательства об обеспечении тишины и покоя граждан. Если музыка звучит в период с 23:00 до 07:00, водителю грозит предупреждение либо административный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Юрист уточнил, что конкретные временные интервалы, в которые нельзя шуметь, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и могут различаться в зависимости от региона.

При этом Зокиров отметил, что размер штрафа по региональному законодательству не может превышать пять тысяч рублей.

