Экономика
09:33, 7 апреля 2026Экономика

Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

Пачулия: Россияне могут потребовать компенсацию за испорченную реагентами обувь
Александра Качан (Редактор)

Россияне имеют право потребовать компенсацию за обувь, испорченную оставшимися на улицах после зимы реагентами. Об этом напомнил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, за уборку тротуаров от реагентов несут ответственность обслуживающие организации и коммунальные службы. В случае, если химикаты испортят обувь или повредят голую кожу на ногах, коммунальщики обязаны возместить причиненный вред в полном объеме.

Водителей предупредили об опасности реагентов, попавших в автомобиль. По словам автоэксперта Артемия Сидорова, они могут повредить ткань и кожу, а также оставить неприятный запах в салоне.

