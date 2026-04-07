Россиянам напомнили о компенсации за испорченную реагентами обувь

Пачулия: Россияне могут потребовать компенсацию за испорченную реагентами обувь

Россияне имеют право потребовать компенсацию за обувь, испорченную оставшимися на улицах после зимы реагентами. Об этом напомнил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, за уборку тротуаров от реагентов несут ответственность обслуживающие организации и коммунальные службы. В случае, если химикаты испортят обувь или повредят голую кожу на ногах, коммунальщики обязаны возместить причиненный вред в полном объеме.

Водителей предупредили об опасности реагентов, попавших в автомобиль. По словам автоэксперта Артемия Сидорова, они могут повредить ткань и кожу, а также оставить неприятный запах в салоне.