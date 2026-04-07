07:30, 7 апреля 2026

Россиянам назвали дневную норму пасхальных куличей и яиц

Роскачество рекомендовало съедать не более двух яиц и трех кусков кулича в день
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: tasha_lyubina / Shutterstock / Fotodom

Во время Пасхи важно обращать внимание на рацион, чтобы избежать дискомфорта из-за чрезмерного потребления куличей и яиц. О норме порций праздничных блюд «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Кулич — это продукт с высоким содержанием сахара, сливочного масла и муки. Калорийность 100 граммов кулича составляет в среднем от 350 до 450 килокалорий. При малоподвижном образе жизни избыточное потребление кулича быстро приводит к набору веса. Кроме того, большое количество быстрых углеводов создает резкую нагрузку на поджелудочную железу», — предупредили специалисты.

В Роскачестве рекомендовали ограничиться 150-200 граммами кулича в день. Собеседники «Ленты.ру» объяснили, что это соответствует двум-трем небольшим кусочкам толщиной около сантиметра.

«Что касается яиц, то главный ограничивающий фактор — содержание холестерина в желтке. Одно яйцо содержит примерно 200-250 миллиграммов холестерина. Верхняя безопасная суточная норма для здорового взрослого человека составляет до 300 миллиграммов. Таким образом, с учетом холестерина из других продуктов питания, съедать более двух яиц в день не рекомендуется. Это касается как отдельно вареных яиц, так и яиц, входящих в состав кулича», — поделились эксперты.

Особенно важно соблюдать эти нормы тем, кто соблюдал Великий пост. После длительного ограничения пищеварительная система работает в щадящем режиме, и резкое употребление большого количества жирного и сладкого может привести к расстройству желудка, тяжести и обострению хронических заболеваний. Также следует быть внимательными людям с болезнями желчного пузыря, поджелудочной железы и тем, кто контролирует вес

пресс-служба Роскачества

Ранее аналитики «Авито» выяснили, что в среднем россияне тратят на празднование Пасхи 2,7 тысячи рублей. Большинство опрошенных признались, что предпочитают из куличей классику с изюмом, глазурью и посыпкой.

В свою очередь Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) сообщила, что покупка продуктов, которые нужны для приготовления кулича на сливочном масле, в 2026 году обойдется россиянам на девять процентов дешевле, чем в 2025 году.

