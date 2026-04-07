14:37, 7 апреля 2026

Россиянам назвали главный критерий полезности каши

Врач Ирышкин: При выборе круп надо обращать внимание на степень обработки зерна
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: uladzimir zgurski / Shutterstock / Fotodom

Каша — продукт, который может как улучшить здоровье, так и навредить ему, заявил диетолог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Олег Ирышкин. Главный критерий полезности круп, на который надо обращать внимание при выборе, он назвал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Главный критерий полезности каши — степень обработки зерна, или рафинация. Чем сильнее очищено и измельчено зерно, тем быстрее оно усваивается и тем меньше в нем остается пользы для тех, кто следит за весом или уровнем сахара», — объяснил Ирышкин.

Врач подчеркнул: вредных каш не бывает, но существуют показания и противопоказания к их употреблению. Например, грубые овсяные хлопья (геркулес), которые нужно варить 20 минут, полезны для людей с диабетом или ожирением, потому что они медленно усваиваются и дают долгую сытость. При этом каша быстрого приготовления сразу же повышает уровень глюкозы, поэтому уже через полчаса человек снова захочет есть.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

По словам Ирышкина, это правило работает для всех круп: чем грубее продукт, тем медленнее он всасывается в кишечнике, поскольку ферментам поджелудочной железы нужно время, чтобы расщепить сложные структуры.

Доктор добавил, что при выборе крупы нужно ориентироваться на состояние желудочно-кишечного тракта. «Грубые овсяные хлопья не подойдут при обострении гастрита, изжоге или панкреатите. В таких случаях нужны именно мягкие каши, которые быстро готовятся — они обволакивают и не травмируют слизистую», — предостерег эндокринолог.

Ранее эндокринолог Маргарита Белоусова назвала самые полезные блюда для завтрака. По ее словам, хорошими вариантами могут стать сэндвич с куриной грудкой, листьями салата, сливочным сыром с томатами и фруктово-ягодный боул с заправкой из греческого йогурта.

    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
