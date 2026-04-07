Россиянам назвали причины недосыпа

Сомнолог Ковальзон назвал лишний вес и вредные привычки причинами недосыпа

Сомнолог Владимир Ковальзон назвал лишний вес и вредные привычки причинами недосыпа. Его цитирует НСН.

Проблемы со сном испытывают 77 процентов россиян. Каждый второй жалуется на дневную сонливость и частые ночные пробуждения. По словам эксперта, основной причиной проблем со сном являются проблемы со здоровьем.

«Главная причина — какой-то дискомфорт в жизни, тяжелые заболевания, например, бруксизм, храп, апноэ. Вместе с тем большинство жалоб — мнимые: сон на самом деле не нарушен, а ощущения чисто психологические», — отметил Ковальзон.

Эксперт обратил внимание, что если тяжелый храп сочетается с избыточным весом, короткой шеей и вредными привычками, необходимо обратиться к врачу.

Ранее психолог Биджал Чхеда рассказала, что глубокая фаза сна играет ключевую роль в восстановлении организма. Первым делом специалистка посоветовала ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.