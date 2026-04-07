Россиянам назвали среднюю стоимость перелета в Китай в апреле

«Купибилет»: Средняя стоимость перелета в Китай снизилась на 20 процентов

На фоне продления Китаем безвизового режима для россиян аналитики сервиса бронирований «Купибилет» изучили динамику цен на перелеты в эту страну Азии с 2025 по 2026 год и назвали среднюю стоимость авиабилетов. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что самым дорогим месяцем для путешествия в Поднебесную стал август 2025 года — тогда средняя стоимость билета достигала 39,6 тысячи рублей в одну сторону. А самые доступные цены — около 19,6 тысячи рублей — были в январе 2026 года.

В источнике также говорится, что весной 2026-го средняя стоимость авиабилетов остается относительно низкой: в марте и апреле она составляет около 21,9 тысячи рублей. С апреля 2025-го она снизилась примерно на 20-22 процента.

Между тем за год спрос на авиабилеты в Китай вырос более чем в два раза, утверждают авторы исследования. Самый низкий интерес к направлению был в июне 2025-го, а пика он достиг в феврале 2026-го.

6 апреля Китай уведомил российскую сторону о готовности продлить действие безвизового режима еще на год. В МИД РФ добавили, что сейчас работают над деталями соглашения.

