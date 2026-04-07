Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:24, 7 апреля 2026

Россиянам назвали среднюю стоимость перелета в Китай в апреле

Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На фоне продления Китаем безвизового режима для россиян аналитики сервиса бронирований «Купибилет» изучили динамику цен на перелеты в эту страну Азии с 2025 по 2026 год и назвали среднюю стоимость авиабилетов. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что самым дорогим месяцем для путешествия в Поднебесную стал август 2025 года — тогда средняя стоимость билета достигала 39,6 тысячи рублей в одну сторону. А самые доступные цены — около 19,6 тысячи рублей — были в январе 2026 года.

Материалы по теме:
Россияне массово устремились в Китай на Новый год. Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
Россияне массово устремились в Китай на Новый год.Там их ждет «пивозаправка», улица роботов и родина Конфуция
8 декабря 2025
Отдых на Хайнане в 2026 году: что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
Отдых на Хайнане в 2026 году:что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
14 января 2026

В источнике также говорится, что весной 2026-го средняя стоимость авиабилетов остается относительно низкой: в марте и апреле она составляет около 21,9 тысячи рублей. С апреля 2025-го она снизилась примерно на 20-22 процента.

Между тем за год спрос на авиабилеты в Китай вырос более чем в два раза, утверждают авторы исследования. Самый низкий интерес к направлению был в июне 2025-го, а пика он достиг в феврале 2026-го.

6 апреля Китай уведомил российскую сторону о готовности продлить действие безвизового режима еще на год. В МИД РФ добавили, что сейчас работают над деталями соглашения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил уничтожением целой цивилизации в Иране

    В Елабуге возобновили производство машин российского бренда

    Вэнс сделал заявление об урегулировании на Украине

    Исколовший ножом свою учительницу российский школьник описал мотив словом «гнобила»

    Мусоровоз провалился в асфальт в российском городе и попал на видео

    Российские подразделения продвинулись в двух районах Сумской области

    Действующий в России МРОТ раскритиковали

    Мужчина получил в наследство 500 газонокосилок

    Энергетический кризис из-за войны на Ближнем Востоке назвали самым серьезным

    Иран пригрозил лишить США и их союзников нефти и газа на долгие годы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok