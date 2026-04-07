Россиянин поставил на хоккейный матч и выиграл десять миллионов рублей

Россиянин поставил на хоккейный матч «Адмирал» — «Нефтехимик» и выиграл десять миллионов рублей. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Матч между «Адмиралом» и «Нефтехимиком» прошел 5 марта во Владивостоке. Клиент букмекерской конторы поставил 3 150 000 рублей на победу хозяев площадки в основное время. Коэффициент на этот исход равнялся 3,25.

В итоге хоккеисты дальневосточного клуба выиграли со счетом 7:3. Таким образом, россиянин забрал 10 237 500 рублей.

