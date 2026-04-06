Названы фавориты топ-5 европейских чемпионатов

На победу «Арсенала» в чемпионате Англии можно поставить с коэффициентом 1,10

Букмекеры назвали фаворитов топ-5 европейских футбольных чемпионатов. Об этом сообщает Betonmobile.

Специалисты считают, что в Английской премьер-лиге (АПЛ) победит «Арсенал». На это событие можно поставить с коэффициентом 1,10.

Победа «Интера» в чемпионате Италии оценивается коэффициентом 1,15, ПСЖ во Франции — 1,02, «Баварии» в Германии — 1,01, а «Барселоны» в Испании — 1,06.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом чемпионата мира по футболу 2026 года. К числу остальных претендентов на титул Opta также отнес команды Англии, Аргентины, Бразилии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Франции.