19:04, 7 апреля 2026Россия

Россиянин завел медведя, оставил его соседке, ушел на СВО и пропал без вести

Mash: Житель Челябинской области завел медведя и пропал без вести на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Кадр: Telegram-канал Mash

Житель Челябинской области завел медведя, оставил его соседке, ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и пропал без вести. Об этом пишет Mash в Telegram.

По данным канала, россиянин завел хищника несколько лет назад, построив для него специальный вольер на территории частного домовладения. В 2022 году он ушел на СВО, а в январе 2025-го перестал выходить на связь.

Сейчас за животным ухаживает пожилая соседка военнослужащего. Женщине приходится тратить всю пенсию на то, чтобы прокормить животное. С ее слов, вольер начал разрушаться, и медведь может сбежать, что представляет опасность для местных жителей.

Женщина обращалась в заповедник Зюраткуль и другие российские зоопарки, но там отказываются принимать нового постояльца. Выяснилось, что для этого медведя нужно признать бездомным. Это получится сделать, если удастся доказать смерть хозяина, однако на данный момент его официальный статус — «пропавший без вести».

Ранее сообщалось, что жителю Свердловской области подбросили сразу трех маленьких медвежат. Теперь у мужчины живут уже шесть медведей.

