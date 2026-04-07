Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:30, 7 апреля 2026ПутешествияЭксклюзив

Россиянка описала роды в Аргентине фразой «включили музыку и танцевали»

Россиянка описала роды в Буэнос-Айресе фразой «включили музыку и танцевали»
Алина Черненко

Фото: ad-foto / Shutterstock / Fotodom

Россиянка Алена, которая в 2023 году родила дочь в Аргентине, раскрыла стоимость медицинских услуг. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

По словам собеседницы издания, стартовая цена родов в этой стране Латинской Америки — 3 тысячи долларов (около 244 тысяч рублей). А реанимация может стоить «космических денег», добавила она.

«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Им лишь бы зашить» Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
«Им лишь бы зашить»Россияне массово летят в Таиланд рожать детей и делать пластику. Как это устроено и сколько стоит?
Свой опыт родов в одном из государственных госпиталей Буэнос-Айреса Алена считает позитивным. Россиянку приятно удивило отношение врачей, которое не отличается в платной и бесплатной больницах. «На самих родах вообще включили музыку и танцевали. Когда дочь родилась, первое, что сказал врач, было: "Боже, какие длинные ноги!" Дочь родилась 57 сантиметров — совсем не характерный для Аргентины рост», — такими фразами описала свои роды соотечественница.

Ранее российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и развеяла миф о том, что это идеальная страна для родов. Если у женщины нет страховки, нормального статуса и понимания системы, рожать в этой стране нервно, отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok