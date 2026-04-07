15:59, 7 апреля 2026Экономика

Российский бизнес сможет строить корпоративную ИИ-инфраструктуру в одной экосистеме

ИИ-решения для бизнеса стали отдельным направлением VK Tech
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Российский бизнес получит возможность внедрять искусственный интеллект (ИИ) в корпоративную инфраструктуру в рамках одной экосистемы. Такая опция будет доступна клиентам VK Tech — от вычислений до хранения данных и прикладных ИИ-сервисов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

Как отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев, рынок искусственного интеллекта в корпоративном сегменте переходит от стадии экспериментов к системному внедрению. «Компании все чаще смотрят на ИИ не как на отдельный продукт, функцию или чат, а как на технологию, способную изменить подход к эффективности и бизнес-процессам», — пояснил Гонтарев. При этом, уточнил он, решения должны соответствовать требованиям безопасности и защиты данных. Это формирует спрос на внедрение ИИ в защищенном контуре организаций.

В связи с этим VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление, которое возглавит руководитель команды аналитических сервисов VK Predict Роман Стятюгин. Среди ключевых задач — создание корпоративной ИИ-платформы и усиление ИИ-функциональности продуктов компании. Для реализации последней планируют использовать разработки VK, например, языковую модель Diona.

«Наш основной приоритет — создавать тиражируемые инструменты для корпоративных заказчиков, которые могут быстро развернуть и решать типовые задачи, повышать эффективность и двигаться к целям быстрее, сохраняя мотивацию и заряд команд», — рассказал Стятюгин.

По его словам, предлагаемые VK Tech решения выстраиваются на базе накопленной экспертизы в работе с данными, машинном обучении и создании прикладных ИИ-инструментов. Также важную роль играет большой опыт команды в реализации проектов для разных индустрий, считает Стятюгин. Это помогает быстрее погружаться в специфику задачи заказчика и предлагать подходы, применимые в реальной бизнес-среде.

Ранее российский вендор корпоративного ПО VK Tech и агентство MARC провели исследование и выяснили, что искусственный интеллект стал катализатором трансформации всей экосистемы работы с данными. Онлайн-опрос, охвативший 154 компании крупного бизнеса, показал, что 74 процента из них планируют инвестировать в ИИ-решения в ближайшие два года, а 71 процент — увеличить бюджеты дата-офисов уже в 2026 году.

