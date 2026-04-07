Наука и техника
17:37, 7 апреля 2026

Российский боец вооружился трофейным «Гротом» из Польши

Российский боец вооружился трофейной винтовкой Grot C16 FB-M1 из Польши
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Боец Вооруженных сил России захватил штурмовую винтовку MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej — модульная система стрелкового оружия) Grot C16 FB-M1 производства Польши. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото показан военнослужащий с трофейным «Гротом» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Считается, что с 2022 года Варшава передала Киеву около десяти тысяч винтовок C16 FB-M1 и C16 FB-M2.

Работы над модульной системой оружия под патрон 5,56х45 миллиметров НАТО начали в 2007 году, а в 2017-м винтовка Grot C16 FB-M1 успешно завершила испытания. В линейку оружия входят автоматы с различной длиной ствола, модель с подствольным гранатометом и ручной пулемет.

Ранее в апреле концерн «Калашников» сообщил о наращивании производства укороченных автоматов АК-12К, которые востребованы в ходе СВО. Эту модель отличает ствол длиной 290 миллиметров. Длина ствола базового АК-12 — 415 миллиметров.

