Российский город затопило из-за паводка

Kras Mash: Красноярский Енисейск затопило из-за паводка

Енисейск Красноярского края затопило из-за паводка. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

По информации источника, уровень воды в населенном пункте близится к критическому: дороги, а также дома и погреба местных жителей заливает водой. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть, что добираться до погреба, чтобы спасти заготовки и другие вещи, ему приходится в резиновых сапогах.

Ожидается, что воды станет еще больше, поскольку большая часть снега в городе еще не растаяла.

Ранее стало известно об аналогичной ситуации в Нижнем Новгороде — там из-за паводков затопило 402 придомовые территории и 11 низководных мостов.