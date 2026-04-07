20:30, 7 апреля 2026

Российский город затопило из-за паводка

Kras Mash: Красноярский Енисейск затопило из-за паводка
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Енисейск Красноярского края затопило из-за паводка. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Kras Mash.

По информации источника, уровень воды в населенном пункте близится к критическому: дороги, а также дома и погреба местных жителей заливает водой. На записи, сделанной одним из них, можно увидеть, что добираться до погреба, чтобы спасти заготовки и другие вещи, ему приходится в резиновых сапогах.

Ожидается, что воды станет еще больше, поскольку большая часть снега в городе еще не растаяла.

Ранее стало известно об аналогичной ситуации в Нижнем Новгороде — там из-за паводков затопило 402 придомовые территории и 11 низководных мостов.

    Последние новости

    На Ближнем Востоке начали готовиться к скорому апокалипсису в Иране

    Москвичей предупредили о первой грозе

    Москвичам предсказали аномальное тепло

    В Японии допустили изменение подхода к импорту российской нефти

    Иран заявил о пересечении США и Израилем всех границ

    Небензя объяснил вето России на проект резолюции по Ормузскому проливу

    ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот»

    В США жестко отреагировали на вето России и Китая по Ормузскому проливу

    Уничтожение бойцов ВСУ дроноводом армии России сняли на видео

    Люди вышли на улицы с огромными пенисами в руках

    Все новости
