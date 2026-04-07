Российский министр ответит за преступления на другом министерском посту

В Красноярском крае министра тарифной политики обвинили в коррупции

В Красноярском крае следователи предъявили обвинение задержанному накануне министру тарифной политики региона Александру Ананьеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ананьев проходит обвиняемым по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По версии следствия, в августе 2022 года, когда Ананьев занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края, к нему обратился владелец энергетической компании. За 10 миллионов рублей министр пообещал обеспечить предприятию статус территориальной сетевой организации. В ноябре 2022 года фигурант получил первую часть взятки — пять миллионов рублей.

С октября 2023 года Ананьев занимает пост министра тарифной политики Красноярского края, до этого с 2021 по 2023 год руководил министерством промышленности, энергетики и ЖКХ.

