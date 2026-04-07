Сбежавший из части российский военный сколотил группировку

В Барнауле суд приговорил к 10 годам военного за дезертирство и сбыт наркотиков

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима военного, который сбежал из части и организовал группировку для сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

26 апреля 2025 года осужденный не вернулся на службу из отпуска якобы по болезни. 22 октября 2025 года его задержали сотрудники полиции по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

По версии следствия, не позднее 13 октября 2025 года военный через интернет связался с неустановленным лицом и объединился с ним в организованную группу для сбыта наркотиков. 22 октября 2025 года он получил крупную партию запрещенного вещества, успел оборудовать четыре тайника-закладки и намеревался сделать еще 50, но был задержан. При нем также нашли наркотики для личного потребления в крупном размере.

Ранее Кяхтинский гарнизонный военный суд Бурятии приговорил к пяти годам колонии-поселения военного, который на месяц незаконно уехал из места службы.

