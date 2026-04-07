17:25, 7 апреля 2026

Семья россиян засудила туроператора на миллион рублей за сорванный отпуск на Мальдивах

Туроператор выплатил семье россиян миллион рублей из-за сорванного отпуска
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lauren Decicca / Getty Images

Семья российских туристов засудила туроператора на миллион рублей за несостоявшийся по их вине отпуск на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал «Юридические новости-Туризм» со ссылкой на Костромской областной суд.

Уточняется, что россиянин отдал за путевку на семерых человек 7,8 миллиона рублей, однако поездка сорвалась из-за болезни его гражданской жены. Клиент попросил возврата средств за аннулированный тур. Сначала была выплачена лишь часть суммы — 3,6 миллиона рублей. Туроператор оправдался тем, что билеты оказались невозвратные, а отель отказался возвращать деньги.

Тогда турист обратился в суд, в результате чего получил еще 3,1 миллиона рублей — якобы гостиница перепродала номера и согласилась на выплату. Но 500 тысяч рублей удержали из-за невозвратных билетов на самолет. При этом суд взыскал с туроператора 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф в размере 980 тысяч рублей за несвоевременный возврат денег заказчику.

Ранее российская туристка отдохнула у моря за 197 тысяч рублей и решила засудить туроператора из-за некрасивого вида с балкона номера отеля. Она обратилась в Сыктывкарский городской суд, указав в заявлении, что туроператор обещал ей и ее спутнику StdRoom SeaSideView — двухместный номер с видом на море.

