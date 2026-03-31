Россиянка решила засудить туроператора на 300 тысяч из-за некрасивого вида в номере отеля

Россиянка решила засудить туроператора на 300 тысяч из-за вида на море сбоку

Российская туристка отдохнула у моря за 197 тысяч рублей и решила засудить туроператора из-за некрасивого вида с балкона в номере отеля. Об этом сообщает Telegram-канал «Юридические новости-Туризм».

Уточняется, что путешественница захотела взыскать с организатора тура более 300 тысяч рублей, в том числе за моральный вред, неустойку, а также штраф в размере 50 процентов от стоимости путевки. Она обратилась в Сыктывкарский городской суд, указав в заявлении, что туроператор обещал ей и ее спутнику StdRoom SeaSideView — двухместный номер с видом на море.

Однако на деле оказалось, что море видно лишь частично сбоку, если выйти на балкон. После жалобы постояльцев переселили в другой номер, но иск в суд россиянка все же подала. При этом суд посчитал, что все условия договора были выполнены, поэтому никаких выплат туристка не получила.

