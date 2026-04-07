США пригрозили «окончательной точкой» в Иране

Бо: Иран получил возможность положить конец военным угрозам США

У Ирана появилась возможность положить конец угрозам со стороны США и Израиля. Об этом заявил бывший полковник Генштаба армии Швейцарии Жак Бо.

По его словам, иранцы не только защищают свою страну, но и одновременно укрепляют ее, производя все больше ракет и получая больше политической поддержки. Он подчеркнул, что время сейчас работает против США.

«Ирану уже около трех десятилетий угрожают нападением со стороны Израиля и США. Теперь Иран хочет поставить окончательную точку в этом процессе, сейчас у него есть такая возможность. [Президент США Дональд] Трамп предоставил Ирану возможность добиться полного прекращения этого», — сказал эксперт.

Ранее Бо заявил, что захват Ирана или оккупация его территории не имеет смысла для США.