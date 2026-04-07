10:37, 7 апреля 2026Мир

США вновь выступили с угрозой Ирану

Пресс-секретарь Белого дома Левитт повторила угрозу вернуть Иран в каменный век
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Американский лидер Дональд Трамп вернет Иран в каменный век, если руководство Исламской Республики не заключит сделку с США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее слова приводит Politico.

«Иранские власти должны заключить сделку с США до 20:00 завтрашнего дня (до 04:00 мск 8 апреля — прим. «Ленты.ру»). В противном случае президент Трамп отправит их обратно в каменный век, ровно так, как он и обещал», — повторила угрозу представитель американской администрации.

Ранее Трамп пообещал уничтожить в Иране все электростанции и мосты, тем самым «вернув страну в каменный век».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По его мнению, вовлеченные в конфликт стороны сами не могут спрогнозировать его последствия.

    Последние новости

    «Ударил ножом в шею, спину и живот». В Пермском крае старшеклассник убил учительницу. Что известно о ЧП?

    Российский боец СВО «разминировал собой» дорогу и смог продолжить путь

    Российская модель в откровенных бикини снялась для иностранного бренда

    Ученые заявили о перенаселении Земли

    Стало известно о цели использования ВСУ завода и лицея в Дружковке

    Бонусы топ-менеджерам крупных банков достигли 63 миллиардов рублей

    CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю

    В России взлетели продажи внедорожника ушедшего бренда

    Названы самые эффективные способы помочь природе

    В Госдуме отреагировали на приведшее к смерти учительницы нападение российского подростка

    Все новости
