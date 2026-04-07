Стали известны подробности о нападении на учительницу в Пермском крае

Учительница школы №5 в пермской Добрянке, на которую с ножом напал девятиклассник, является его классным руководителем. Об этом сообщило ГУ МВД России по Пермскому краю.

Нападение произошло около 8:00 по местному времени (6:00 по московскому). Как стало известно Mash, по предварительным данным, у школьника были проблемы с учебой. В то же время по информации Shot, у нападавшего была личная неприязнь к 55-летней учительнице.

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток состоит на учете в полиции. В момент нападения он числился в девятом классе.

Нападение произошло утром 7 апреля. Как сообщил глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов, учебный процесс решили не приостанавливать, смены будут учиться по обычному графику. По его словам, школьникам ничего не угрожает.