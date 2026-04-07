14:48, 7 апреля 2026Экономика

Страдающему от наводнений Дагестану предрекли новые погодные испытания

Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В ближайшие дни страдающий от наводнений Дагестан ждет небольшая передышка от сильных дождей, но с пятницы, 10 апреля, республику снова накроет циклон, рассказал в беседе с «Царьградом» синоптик Александр Ильин.

Предстоящий циклон в основном затронет западные районы, но и в восточных снова пройдут дожди, предрек Ильин новые погодные испытания.

Также он предупредил о вероятности схода селевых потоков. «Так что напряженная обстановка там продолжит сохраняться до конца этой недели», — заключил синоптик.

В конце марта — начале апреля в Дагестане прошли проливные дожди, которые стали причиной масштабного наводнения в регионе. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков (до 50 миллиметров за сутки) более чем за 100 лет — с марта 1919 года. Было подтоплено более двух тысяч домов, дороги и электроподстанции, почти в двух десятках районов ограничено электроснабжение. Число пострадавших достигло 15,5 тысячи человек.

