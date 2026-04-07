ЦАХАЛ предупредил иранцев об опасности поездок на поездах

09:43, 7 апреля 2026

ЦАХАЛ предупредил иранцев об опасных для жизни поездках на поездах
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matyas Rehak / Shutterstock / Fotodom

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила срочное предупреждение для граждан Ирана. В заявлении, опубликованном в соцсети X, военные призвали иранцев отказаться от поездок на поездах.

«Убедительно просим вас с настоящего момента до 21:00 по иранскому времени воздержаться от использования поездов по всей территории Ирана», — говорится в сообщении. В ЦАХАЛ подчеркнули, что присутствие в поездах и вблизи железнодорожных путей представляет опасность для жизни.

Предупреждение распространяется на всех пассажиров и пользователей железнодорожного транспорта в Иране.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар по складу баллистических ракет Вооруженных сил Ирана. ЦАХАЛ заявил об ударе по месту хранения баллистических ракет, а также объектам противовоздушной обороны, включая места хранения ракет для зенитных ракетных комплексов. Также сообщается об ударе по центру научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере разработки вооружений.

