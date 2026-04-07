20:00, 7 апреля 2026Спорт

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

Московский ЦСКА на выезде разгромил самарские «Крылья Советов» в полуфинале Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 7 апреля, и завершилась со счетом 5:2 в пользу армейцев. В составе победителей хет-трик оформил Луссиано Гонду. Еще по мячу забили Иван Обляков и Матвей Кисляк. У хозяев голы на счету Ивана Олейникова и Ивана Лепского.

ЦСКА вышел в финал Пути регионов Кубка России. За право сыграть в матче за титул армейцы поборются с победителем встречи между «Зенитом» и «Спартаком», которая состоится 8 апреля.

Финал Кубка России в сезоне-2025/2026 пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Красно-синие являются действующими победителями турнира.

