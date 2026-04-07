Уроженец Германии готовил теракт в Петербурге

В Петербурге задержали уроженца Берлина, готовившего теракт по заданию СБУ

Сотрудники силовых структур задержали уроженца Берлина, который готовил теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Задержанному 57 лет. Предварительно, он согласился на секретную подработку у спецслужб Украины (СБУ) и по их заданию готовил в городе взрыв. Для совершения теракта мужчина забирал посылки со взрывчаткой. Во время получения одной из них его и задержали.

В отношении задержанного возбудили семь уголовных дел, в том числе по статьям о госизмене, подготовке диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее суд приговорил к 21 году лишения свободы 38-летнего жителя Калининградской области, который готовил теракт по заданию Вооруженных сил Украины.