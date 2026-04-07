В российском полуэксклаве сорвали теракт

Калининградец получил 21 год за госизмену и подготовку теракта по заданию ВСУ

Суд приговорил к 21 году лишения свободы 38-летнего жителя Калининградской области, который готовил теракт по заданию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Как установил суд, мужчина согласился совершить теракт в Калининградской области в 2024 году. Для подготовки он делал снимки объекта будущей атаки и собирал информацию о его защите. Полученные данные злоумышленник передавал представителям ВСУ, а те, в свою очередь, отправили для него самодельное взрывное устройство.

Совершить сам теракт мужчина не успел. Его задержали, а затем обвинили по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту»), 275 («Государственная измена»), 222.1 («Незаконное приобретение взрывного устройства»), 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») и 222 («Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию») УК РФ.

