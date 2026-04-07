Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:52, 7 апреля 2026Силовые структуры

В российском полуэксклаве сорвали теракт

Калининградец получил 21 год за госизмену и подготовку теракта по заданию ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд приговорил к 21 году лишения свободы 38-летнего жителя Калининградской области, который готовил теракт по заданию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Как установил суд, мужчина согласился совершить теракт в Калининградской области в 2024 году. Для подготовки он делал снимки объекта будущей атаки и собирал информацию о его защите. Полученные данные злоумышленник передавал представителям ВСУ, а те, в свою очередь, отправили для него самодельное взрывное устройство.

Совершить сам теракт мужчина не успел. Его задержали, а затем обвинили по статьям 30, 205 («Приготовление к теракту»), 275 («Государственная измена»), 222.1 («Незаконное приобретение взрывного устройства»), 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ») и 222 («Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok